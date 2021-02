Il sindaco Bagni: “Prima giornata di vaccinazioni al presidio socio sanitario Alfa Columbus”

LASTRA A SIGNA – E’ stato il sindaco Angela Bagni a darne notizia tramite la sua pagina Facebook: quella di ieri, 18 febbraio, è stata la prima giornata di vaccinazioni al presidio socio sanitario Alfa Columbus di via Livornese. “All’attivazione del primo punto vaccinale nel territorio – ha scritto il sindaco – erano presenti questo pomeriggio l’assessore alle politiche sociali Matteo Gorini oltre a Massimo Tilli, responsabile del distretto sanitario, e al dottor Dal Canto. In questo momento sono in corso le vaccinazioni al personale scolastico e alle forze dell’ordine con l’utilizzo del vaccino Astrazeneca. Occorre prenotarsi sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/. Seguiranno nei prossimi giorni anche le somministrazioni di Pfizer e Moderna agli ultra ottantenni con il supporto dei medici di base che contatteranno le persone interessate e fisseranno gli appuntamenti di volta in volta in base alla disponibilità dei vaccini in ordine cronologico di età per effettuare il vaccino direttamente negli ambulatori medici”.