Il sindaco Falchi aderisce alla piattaforma “La Piana per la Palestina”

SESTO FIORENTINO – Il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi ha dato la propria adesione e il proprio sostegno alla piattaforma “La Piana per la Palestina” (www.pianaperlapalestina.it), lanciata e sottoscritta in queste ore da decine di realtà associative e politiche del territorio. “Ho sottoscritto e invito a sottoscrivere la piattaforma e a partecipare alla manifestazione del 24 maggio – afferma Falchi – Non sorprende la grande risposta ricevuta dagli organizzatori, perché quanto il governo di Netanyahu sta compiendo a Gaza è un crimine, un osceno tentativo di cancellare un intero popolo. Il silenzio dell’Europa e l’inconsistenza del nostro Governo che balbetta quando si tratta di condannare Israele rasentano la complicità. Occorre riconoscere subito lo Stato di Palestina, primo passo fondamentale per una pace giusta e duratura. Serve un impegno internazionale concreto e stringente per arrivare a un cessate il fuoco, utilizzando ogni strumento diplomatico ed economico, comprese le sanzioni, per fermare l’azione del governo israeliano”. “Da sindaco di Sesto – aggiunge – sono orgoglioso della risposta della mia comunità, che anche in un tempo così difficile non rinuncia alla strada della pace, una strada difficile, ma l’unica in grado di condurre a un mondo più giusto”.