Il sindaco Falchi sostiene la ricerca scientifica

SESTO FIORENTINO – Anche il sindaco Lorenzo Falchi, sostiene la ricerca scientifica. Lo ha fatto oggi al Centro*Sesto con una donazione per la campagna Sosteniamo la ricerca oggi per tornare più vicini domani, promossa da Unicoop Firenze insieme a Coop Alleanza 3.0, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia, Coop Unione Amiatina e Coop Reno. La campagna si pone come raccolta fondi popolare per sostenere i ricercatori del MAD Lab di Toscana Life Sciences, coordinato dal professor Rino Rappuoli, scienziato di fama mondiale. Nato nel 2018 per studiare possibili soluzioni al fenomeno dell’antibiotico resistenza (identificata dalla comunità scientifica internazionale come prima causa di mortalità a livello mondiale nei prossimi decenni), il MAD Lab da marzo scorso ha prontamente indirizzato le proprie competenze nell’individuazione di anticorpi monoclonali umani capaci di curare il Covid-19. Ad oggi, la previsione è di poter contare su una terapia specifica entro la primavera 2021. Ma la ricerca non si può fermare, perché la comunità scientifica ha già identificato diverse mutazioni del virus ed è dunque importante approfondirne la conoscenza per poter rispondere tempestivamente ad altre eventuali emergenze sanitarie.

“Il nostro grazie va anche al sindaco Falchi che oggi al Centro*Sesto ha aderito alla campagna. – ha detto Lia Bogliolo, presidente sezione soci Coop di Sesto Fiorentino – Calenzano – Oltre alle donazioni, l’iniziativa di Unicoop Firenze vuole richiamare l’attenzione sull’importanza della ricerca scientifica e dei giovani ricercatori: mai come in questo momento il futuro del Paese e la nostra salute sono nelle loro mani”.

“Mi unisco volentieri a questa importante iniziativa. – ha detto il sindaco Lorenzo Falchi L’emergenza sanitaria ha mostrato in maniera drammatica l’importanza della ricerca e campagne come quella lanciata da Unicoop sono un’occasione preziosa per sensibilizzare e accrescere la consapevolezza in questo senso”.