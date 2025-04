Il superstore Esselunga di via Gramsci, rinnovato, riapre il 9 aprile

SESTO FIORENTINO – Riaprirà il 9 aprile il superstore Esselunga di via Gramsci. Completamente rinnovato e ristrutturato, il punto vendita Esselunga, riapre le porte dopo 10 mesi di lavori dopo l’incendio avvenuto il 18 giugno dello scorso anno. I danni provocati, per fortuna senza conseguenze sulle persone, erano stati ingenti, si legge in una nota […]

SESTO FIORENTINO – Riaprirà il 9 aprile il superstore Esselunga di via Gramsci. Completamente rinnovato e ristrutturato, il punto vendita Esselunga, riapre le porte dopo 10 mesi di lavori dopo l’incendio avvenuto il 18 giugno dello scorso anno. I danni provocati, per fortuna senza conseguenze sulle persone, erano stati ingenti, si legge in una nota di Esselunga, tanto da rendere necessaria la chiusura del centro commerciale per rifare gli impianti, inserire nuove finiture e sostituire i precedenti arredi con l’obiettivo di restituire al pubblico ambienti nuovi e funzionali, oltre che sicuri. Esselunga spiega che nel corso di questi mesi, attraverso analisi ambientali e verifiche strutturali, sono stati realizzati interventi mirati alla messa in sicurezza e alla bonifica dell’intera area: “si è provveduto – si legge nella nota – alla rimozione e allo smaltimento di tutte le merci e dei vecchi arredi e attrezzature deteriorati a seguito dell’incendio, al rifacimento di tutte le componenti antincendio e degli impianti generali dell’edificio”. Quando riaprirà lo store sarà completamente rinnovato e molti sono stati gli interventi volti al contenimento dell’impatto ambientale: è stato installato un nuovo impianto di illuminazione a led in sala vendita e in galleria ed è stato realizzato un nuovo impianto per la refrigerazione sostenibile ed efficiente che impiega refrigerante naturale (Co2). Sono stati, inoltre, sostituiti tutti i banchi frigo, le casse per il pagamento della spesa ed è stato realizzato un nuovo box per l’assistenza clienti.

Il superstore, dove oggi lavorano 124 persone, fu inaugurato per la prima volta il 26 febbraio 1998. Situato all’interno di una galleria commerciale, si presenterà ai clienti ristrutturato e reso più moderno: saranno ripristinati il locker all’esterno e anche i parcheggi nei due piani interrati che metteranno a disposizione della clientela oltre 530 posti auto. La galleria commerciale ospiterà gli esercizi preesistenti, tra cui la profumeria eb® in una veste rinnovata. A completare l’offerta il Bar Atlantic, ampliato negli spazi, con un assortimento rivisto e reso più completo grazie all’inserimento della burgeria in una sala che accoglie più di settanta sedute.