“Il teatro e la città”: sabato 11 aprile in Salablu va in scena “La dama degli argonauti”

SIGNA – Sabato 11 aprile alle 21 andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna “Il teatro e la città”. In Salablu si presenta infatti la compagnia La Casa degli Alfieri con lo spettacolo “La dama degli argonauti” ispirato alla vita e alle scoperte di Jeannette Villepreux Power, di e con Lorenza Zambon. E’ la storia di Jeannette Power, formidabile “donna di natura” oggi dimenticata. Però non si tratta di una semplice biografia, diversi piani si intrecciano fra lei e noi, ruotando attorno a un libro rarissimo, un segnale misterioso arrivato attraverso il tempo. La dama parla di donne e di scienza, ma è predominante un discorso più ampio e gioioso sul particolare modo che hanno le donne nell’essere creative, nel dare forma alla propria vita e ai propri amori. La rassegna “Il teatro e la città” è organizzata dal Centro Iniziative Teatrali e dal Comune di Signa con l’obiettivo di creare un rapporto tra il teatro e il paese, da qui il titolo voluto. “Il criterio di scelta degli ospiti – spiegano – è quello di individuare artisti che non abbiano perso il contatto con il pubblico, che attraverso la loro ricerca artistica esprimano il profondo rispetto con il quale vogliono comunicare”.

La rassegna prosegue giovedì 24 aprile alle 21 con il Centro Iniziative Teatrali /Atto Due per commemorare la liberazione dell’Italia dal nazifascismo che porta in scena “Stamattina è stato inverno” di e con Manola Nifosì, regia Manola Nifosì e Sergio Aguirre. Manola racconta una vecchia storia di famiglia che sembrava si fosse persa per sempre. Una di quelle storie che segnano il destino di chi le vive. È il 4 agosto 1944. Arenne, ha quattordici anni, quella che sta per vivere, e che non dimenticherà mai, è una brutta pagina della nostra storia collettiva e una dolorosa pagina della sua storia personale. La direzione artistica è di Manola Nifosì e Sergio Aguirre, tutti gli spettacoli verranno presentati in Salablu presso la Biblioteca comunale Boncompagno da Signa e sono a ingresso libero, la prenotazione è obbligatoria al numero di telefono (WhatsApp) 3298628437 – www.centroiniziativeteatrali.it .