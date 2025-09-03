Il Teatro popolare d’arte accanto al suo direttore artistico: “Porteremo avanti con forza e speranza il progetto che Pedullà ha sempre animato”

LASTRA A SIGNA – Il terribile incidente all’inizio di luglio. Con via Vecchia Pisana scenario di un drammatico scontro frontale fra due auto che ha provocato un morto e due feriti. Gravi entrambi. Uno di questi, come già scritto a suo tempo, il il direttore artistico del Teatro popolare d’arte, Gianfranco Pedullà, che a seguito di tutto ciò, si trova purtroppo in condizioni gravissime. Al momento è ricoverato in un centro specializzato nella speranza di riuscire a migliorare le sue condizioni di salute, sulle quali, purtroppo, non è possibile fare alcuna previsione. “L’assenza di Gianfranco – spiegano dal teatro – attualmente crea un grande vuoto sia nella comunità di Lastra a Signa sia a livello nazionale, vista la molteplicità dei ruoli che ha sempre rivestito come attore, regista e intellettuale impegnato anche in ambito sociale, come testimonia il riconosciuto progetto del Teatro Carcere”. Non a caso, la compagnia del Teatro popolare d’arte, che continua il proprio cammino con la stessa passione che ha animato Gianfranco, “si stringe in un abbraccio alla famiglia rispettandone il desiderio di riservatezza in questa fase delicata”. Da parte sua “il Teatro delle Arti di Lastra a Signa ha subìto un duro colpo emotivo. Nonostante la difficoltà, tutti i collaboratori, la compagnia, la formazione e l’amministrazione si stringono intorno al progetto artistico, operativi e fedeli all’impegno di questa comunità libera e responsabile. Da questa ferita nasce la stagione A voce alta: una reazione forte e corale, un atto di speranza e un orizzonte in cui ritrovarsi per fare e vivere il teatro”, concludono dall’associazione Teatro popolare d’arte. La nuova stagione sarà presentata nei prossimi giorni con un evento pubblico.