Il tiro con l’arco è una passione di famiglia. Mamma Sara a Rimini per “scoccare” la sua freccia più bella

SESTO FIORENTINO – “From father to son”: oltre a essere uno dei brani più famosi di Cat Stevens, è anche un’espressione ricorrente nel mondo del tifo calcistico. Ma in questo caso è più corretto dire “di figlio in madre”. O, meglio ancora, di una passione che riguarda tutta la famiglia. La famiglia è quella della […]

SESTO FIORENTINO – “From father to son”: oltre a essere uno dei brani più famosi di Cat Stevens, è anche un’espressione ricorrente nel mondo del tifo calcistico. Ma in questo caso è più corretto dire “di figlio in madre”. O, meglio ancora, di una passione che riguarda tutta la famiglia. La famiglia è quella della sestese Sara Siliani, arciere della Compagnia Arcieri Lupi di Sesto Fiorentino, che di recente si è laureata campionessa regionale assoluta nella specialità 18 metri Indoor a Bientina, in provincia di Pisa, gara organizzata dalla locale compagnia della Fitarco. Un appuntamento in cui si è confrontata con tutte le migliori atlete della nostra regione, di ogni età, sbaragliando tutta la concorrenza in una gara tiratissima fino… all’ultima freccia.

Quale è l’aspetto curioso di tutto ciò, oltre naturalmente alla soddisfazione di essere salita sul gradino più alto del podio? Sara è la mamma di Leonardo Viliani, che a 12 anni, nel giugno del 2017, conquistò il titolo iridato ai Mondiali di tiro con l’arco IFAA che si svolsero a Castellina in Chianti. E anche suo marito, il babbo di Leonardo, Marco Viliani, è un arciere provetto. L’arco, insomma, non solo come passione di famiglia ma anche una disciplina sportiva che ha regalato e sta regalando non poche soddisfazioni. Lo diciamo non a caso, alla vigilia di un appuntamento importante per Sara, che domani, giovedì 9 marzo, sarà impegnata a Rimini nei Campionati italiani Indoor Fitarco, la massima categoria federale. Una manifestazione (nella prima foto a sinistra un particolare degli ultimi tricolori) che vedrà arrivare 1.300 arcieri, in rappresentanza di 282 società diverse, alla gara in programma fino a domenica al Padiglione Ovest della Fiera di Rimini, teatro ormai da anni di un evento fra i più sentiti del calendario nazionale. In quelle, fra l’altro, che sono le “nozze d’oro” dei tricolori al chiuso e che sono intitolati come “Memorial Giggi Cartoni” “in memoria – si legge in una nota – del collega della Fitarco scomparso poche settimane fa e che tanto ha fatto per il mondo arcieristico”.

Abbiamo incontrato Marco e Sara nei giorni scorsi, in una pausa del loro lavoro nel negozio di ottica, alla vigilia della partenza per Rimini. E l’emozione, per l’attesa della gara, si “respirava”. Anche perché si tratta di un traguardo raggiunto proprio grazie alla vittoria al Campionato regionale. Una scoperta, quella di provare personalmente, nata quasi per caso, accompagnando il figlio agli allenamenti fin dall’età di 7 anni. Una passione che poi è cresciuta soprattutto dopo il periodo del Covid: Leonardo, che come punti conquistati detiene ancora il massimo mai raggiunto a livello mondiale in occasione della vittoria a Castellina in Chianti, ha rallentato un po’. Babbo e mamma, invece, che nel frattempo hanno allestito anche un’area di tiro nel giardino della propria abitazione, con arco e frecce hanno iniziato a divertirsi sempre di più. E Sara, che si allena tutte le mattine, in assoluta sicurezza, prima di recarsi al lavoro, ha scoperto con il passare del tempo che anche la sua era una dote innata. Anche se in tutto ciò hanno sicuramente influito quelle che sono le caratteristiche principali di chi pratica questa disciplina sportiva: la calma, un carattere posato, la capacità di mantenere un gesto fluido anche nei momenti di stress.

Così, più o meno un anno e mezzo fa sono cominciate le prime gare, culminate con il terzo posto del 2022 ai Campionati italiani, il titolo regionale di poche settimane fa e la conquista della quarta posizione nel ranking nazionale. “Accompagnavamo nostro figlio agli allenamenti – raccontano – e poi ci siamo resi conto che gli atleti in famiglia… potevano essere due”. Adesso l’appuntamento di Rimini, con la consapevolezza di dare il meglio di sé e, perché no, puntare a qualcosa di importante.

I Campionati italiani Indoor di Rimini saranno trasmessi in diretta streaming da YouArco, canale ufficiale YouTube della Fitarco, e da tutti i social federali. Le finali dell’arco nudo di giovedì (dove gareggia Sara) e quelle del compound del venerdì saranno visibili anche sul canale YouTube ufficiale di Olimpia Azzurra, Sport2U. Una sintesi delle finali sarà infine in onda nei giorni seguenti alla fine dei tricolori su Rai Sport.