“Il vero centro-destra siamo noi”: Fratelli d’Italia lancia la sfida insieme a Montelatici. E guarda anche al futuro

CAMPI BISENZIO – Fratelli d’Italia riannoda i fili con la storia – recente – delle elezioni politiche del settembre scorso, riparte dal 27% che lo ha portato a essere il partito più votato a Campi Bisenzio e lancia la sfida per le prossime elezioni amministrative. A sostegno della candidatura a sindaco di Antonio Montelatici, che sarà appoggiato anche dalle liste Campi Domani e Centrodestra per Montelatici. E per farlo chiama a raccolta alcuni dei “big” del partito di Giorgia Meloni, sia a livello regionale che nazionale, e inaugura il comitato elettorale in piazza Fra Ristoro.

Tutto questo sotto l’egida del presidente provinciale Claudio Gemelli, che ha voluto attorno a sé Chiara La Porta, Paolo Marcheschi, Giovanni Donzelli, Francesco Torselli e Jacopo Cellai, intervenuti uno ad uno dopo la presentazione della lista. “Noi siamo la scelta, non l’alternativa, – ha detto Gemelli – il frutto di così tanto entusiasmo e della voglia di cambiare che si sente in giro. Quella che siamo chiamati ad affrontare è una partita bellissima, densa di entusiasmo, rinnovamento e temi concreti”. “E se Antonio Montelatici vince le elezioni – ha aggiunto Torselli – mette anche il primo tassello per la Toscana del 2025”.

Obiettivi rilanciati da Donzelli: “Non ci accontentiamo di “piantare una bandierina”, ma vogliamo avere un sindaco che sia orgoglioso di governare Campi Bisenzio e che si è dimesso da consigliere comunale a Firenze per venire qui a mettersi in gioco e non come qualcun altro che invece ha scelto Roma per la propria carriera politica. Tutti sono arrabbiati perché la Schlein ha detto che è stanca dopo avere fatto il congresso e che si vuole riposare. Io la ringrazio perché ha detto che voleva andare in vacanza e oggi è qui a Campi Bisenzio, perché ha capito che questi sono bei luoghi per il turismo e per la vacanza. Quindi ben venga Schlein in vacanza, se vogliono fare campagna elettorale la facciano pure e spieghino cosa non hanno fatto in questi anni per questi territori”. “Con Antonio Montelatici valorizzeremo anche le bellezze di Campi Bisenzio che non sarà solo il dormitorio di Firenze come la sinistra ha provato a trasformarla”, ha aggiunto.

Quindi è stata la volta del candidato sindaco, “l’unico credibile”, così come si è definito egli stesso aggiungendo che gli altri quattro “hanno avuto a che fare con le precedenti amministrazioni comunali, che si parli di maggioranza o di opposizione. Il vero centro-destra, lo dicono i numeri, siamo noi, sostenuti dal partito che a Campi Bisenzio, alle ultime politiche, ha preso più voti di tutti”. Questa invece la lista di Fratelli d’Italia: Roberto Valerio, Pierfrancesca Gallorini, Gianni Bini, Giada Pucci, Ciro Marcello, Lapo Luiz Gigli, Giada Mangiavacchi, Luigi Faiola, Andrea Cantini, Francesco Paolo De Muzio, Carmine Scola, Antonella Moretti, Marco Celli, Minodora Stanciu, Roberto Bruzzese, Paolo Tesi, Lauro Caciolli, Simone Fabrizzi, Giorgia Mastropietro, Salvatore Bianchi, Anna Malloci, Massimiliano Zetti, Libera Angelicchio e Giuseppina Gigliotti.