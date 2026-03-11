Il vescovo di Prato celebra la Messa a Villa San Giusto: una visita che ha commosso ospiti e operatori

PRATO – Una mattinata di spiritualità e calore umano ha animato la Rsa Villa San Giusto di Prato, dove monsignor Giovanni Nerbini, vescovo di Prato, ha celebrato la Santa Messa insieme a don Patrick fra gli ospiti della struttura. La visita di monsignor Nerbini, si legge in una nota, “ha rappresentato un momento di straordinaria […]

PRATO – Una mattinata di spiritualità e calore umano ha animato la Rsa Villa San Giusto di Prato, dove monsignor Giovanni Nerbini, vescovo di Prato, ha celebrato la Santa Messa insieme a don Patrick fra gli ospiti della struttura. La visita di monsignor Nerbini, si legge in una nota, “ha rappresentato un momento di straordinaria intensità per l’intera comunità della residenza”. La visita a Villa San Giusto porta infatti con sé anche il segno di un rapporto personale e autentico. Non potendo presenziare alla festa di Natale, il vescovo “si era scusato personalmente con don Patrick, chiedendo espressamente di essere coinvolto alla prima occasione utile. Una promessa mantenuta, accolta con commozione da ospiti e staff”.

Significativa anche la risposta del territorio circostante. Nel “villaggio”, nome popolare di San Giusto, la notizia della Messa con il vescovo si è diffusa spontaneamente tra i residenti: molti fedeli si sono presentati di propria iniziativa, scegliendo di unirsi alla celebrazione: un segnale eloquente del legame che Villa San Giusto ha saputo costruire con la comunità locale nel corso dei suoi vent’anni di attività. “Nel villaggio di San Giusto tutti sapevano che il vescovo avrebbe celebrato la Messa in Rsa. I fedeli sono arrivati da soli, senza che nessun invito fosse stato diramato: questo ci commuove profondamente ed è indicativo del legame che la struttura ha con il suo territorio, – dice la direttrice della struttura Carla Bartolini – ringrazio di cuore monsignor Nerbini e don Patrick per la loro preziosa presenza, ma anche i colleghi e gli operatori per essersi adoperati nell’organizzazione, nonché ospiti, parenti e cittadini per la fiducia che ogni giorno ci dimostrate”.

Nell’occasione erano presenti anche Cristina Pallotti, direttrice di Villa Girasoli a Livorno e Villa Bianca a Ponte Buggianese, nonché responsabile di qualità e accreditamento delle strutture toscane del gruppo Sereni Orizzonti, accompagnata dal collaboratore amministrativo Gabriele La Bella. “La loro presenza ha sottolineato l’importanza attribuita dall’azienda ad iniziative di radicamento spirituale e comunitario nelle proprie residenze. Villa San Giusto, che a dicembre ha celebrato i suoi primi vent’anni di attività al servizio degli anziani del pratese, si conferma così non solo un presidio sanitario e assistenziale di riferimento, ma un luogo vivo nel tessuto della comunità locale, capace di accogliere e di generare momenti di autentica condivisione”.