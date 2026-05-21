Il viola club… della solidarietà: dal Gorinello 1.000 euro alla Misericordia di Campi Bisenzio per l’acquisto di un’auto elettrica

CAMPI BISENZIO – Cena di fine stagione con solidarietà per il viola club Il Gorinello. Giovedì scorso, infatti, in occasione del tradizionale appuntamento, per il terzo anno consecutivo, presso il circolo della frazione campigiana, sono stati tanti i presenti nonostante i risultati sportivi della Fiorentina siano stati a dir poco altalenanti. Anche quest’anno, però, il ricavato della cena è stato donato alla Misericordia di Campi Bisenzio: 1.000 euro devoluti a a favore del progetto di acquisto di una nuova auto elettrica destinata ai servizi alle persone, come ricordato dal Provveditore Cristiano Biancalani, presente con alcuni volontari dell’associazione. La serata si è svolta piacevolmente tra vassoi di penne al ragù e specialità toscane, tra quiz sui 100 anni della nostra amata Fiorentina e lotterie di beneficenza. Da segnalare la presenza di graditi ospiti come gli ex viola Francesco Flachi, Alberto Malusci e Stefano Carobbi insieme ai conduttori televisivi e radiofonici Giulio Falciai, Elena Mannucci e Rocío Rodríguez. “Un ringraziamento speciale – dicono dal viola club – va alla generosità e alla disponibilità del Country Club Gorinello per la concreta operosità e all’Associazione Solo Viola per il supporto organizzativo”. Una donazione di mille euro – ha aggiunto Biancalani – per la quale ringraziamo il viola club, la prima pervenuta dopo il recente avvio della raccolta fondi per acquistare un veicolo full electric da destinare ai servizi alla persona”.

Ma quelli che ci siamo lasciati alle spalle sono stati giorni particolarmente intensi per la Misericordia di Campi Bisenzio. Inseriti anche questi nel programma dei festeggiamenti per i 480 anni dalla nascita della Confraternita realizzato con il contributo di Chianti Mutua Ets. Come testimoniano, nel fine settimana, i due giorni di esercitazione di protezione civile con nove Misericordie presenti (oltre naturalmente a Campi Bisenzio, promotrice e organizzatrice dell’evento, anche San Mauro, Badia a Ripoli, Barberino di Mugello, San Casciano, Rifredi, Firenzuola, Marradi e Figline Valdarno) e il supporto della Misericordia di Prato e della Regione Toscana, che hanno fornito le tende per il pernottamento. Presenti anche la Pubblica Assistenza di Campi e la Fratellanza Popolare di San Donnino, tutte associazioni dotate di un nucleo di protezione civile, per un totale di 150 partecipanti. Non solo, perché sempre sabato scorso c’è stata la benedizione delle nuove sepolture oltre all’intitolazione dell’aiuola Manzi, alla presenza dell’artista, Antonio Manzi, del Provveditore Cristiano Biancalani, del vicario episcopale della Diocesi di Firenze, don Alessandro Lombardi, e del sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri. Insieme a loro anche Fausto Merlotti, consigliere speciale del presidente della Regione, Eugenio Giani, il presidente del consiglio comunale Antonio Montelatici, Alberto Marini, membro del Cda di Chianti Banca, il consigliere metropolitano con delega alla protezione civile, Massimo Fratini, e i rappresentanti delle forze dell’ordine.