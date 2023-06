Il vivaio del Sesto Rugby promette bene: successi e soddisfazioni nei tornei di fine stagione

SESTO FIORENTINO – Due settimane di grandi soddisfazioni nell’epilogo della stagione 2022/2023 per il Minirugby targato Sesto. A giugno il settore giovanile rossoblu si è portato a casa 5 trofei dagli appuntamenti che hanno contraddistinto il periodo. Iniziamo il resoconto dai rinoceronti più giovani, quelli della Under 7, che lo scorso 28 maggio sono arrivati secondi nel torneo di Perugia e hanno poi partecipato a una seconda competizione, a San Vincenzo, giungendo settimi. Ottimi risultati per l’allegra truppa, che ha sempre messo in campo sorrisi, divertimento e uno spirito sportivo encomiabile, come nel caso in cui sono andati in soccorso agli amici del Valdarno Rugby, decimati da acciacchi e malanni nel corso del torneo di San Vincenzo, aiutandoli a raggiungere la quinta posizione finale.

Quattro gli appuntamenti del nutrito gruppo della Under 9. In ordine cronologico: il 28 maggio una compagine in campo al torneo di Perugia, con tanto di primo posto conquistato, e due squadre presenti a un raggruppamento a Borgo San Lorenzo con Rugby Mugello, Gispi, Florentia, Firenze e Puma Bisenzio; nel weekend del 4 giugno conquistato il torneo di San Vincenzo, con entrambe le squadre arrivate a giocarsi il primo e secondo posto in un derby interno di finale; successo replicato il 10 giugno scorso a Firenze, in occasione del prestigioso Torneo Borelli, dove è stato centrato il gradino più alto del podio. Dopo la vittoria del Torneo Città di Treviso, la Under 11 è tornata in campo, senza smettere di vincere: un nuovo primo posto al torneo di San Vincenzo nel fine settimana del 4 giugno ha preceduto l’affermazione al Torneo Borelli di Firenze. La compagine sestese, visti gli ottimi risultati della stagione, è stata poi ricevuta il 13 giugno presso il Comune di Sesto Fiorentino dal sindaco Lorenzo Falchi e dall’assessore allo sport Damiano Sforzi. Chiude il resoconto la Under 13, che negli ultimi weekend è stata impegnata in un raggruppamento a Firenze, in casa del Florentia, nel Torneo Cambi-Visintin organizzato dal Gispi Prato e al Torneo Borelli di Firenze.

Il raggruppamento del 28 maggio vedeva presenti Florentia e Firenze, ma da segnalare anche la presenza di 6 giocatori sestesi nelle fila della squadra dei Puma Bisenzio giunta quinta al torneo di Perugia. Alla prima edizione del torneo Cambi-Visentin, buon quinto posto ottenuto. Capitati in un girone di ferro, i ragazzi hanno affrontato tutte le partite a testa alta, perdendo di 2 mete con Modena (che ha poi dominato la finale per il terzo posto) e con Livorno (che ha poi vinto il torneo con un perentorio 8-0 su Gispi blu in finale) e vincendo con Gispi verde e con Province dell’Ovest. Sono risultati terzi nel girone e hanno disputato la finale per il quinto posto con Milano, vinta nettamente 5-0. Hanno espresso un bel gioco, efficace e divertente da guardare, mostrando chiaramente tutti i progressi fatti durante l’anno. Infine, ottimo terzo posto a Firenze, dove il trofeo è andato al Florentia Rugby. Molto buono il rugby giocato nel corso del torneo fiorentino e finale per i gradini più alti del podio che è sfuggita solamente per un soffio. La terza posizione ricompensa comunque gli sforzi della categoria, che ha ancora una volta mostrato il proprio potenziale