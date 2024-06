Ilaria Bugetti è il nuovo sindaco di Prato: adesso c’è anche la proclamazione ufficiale

PRATO – Ilaria Bugetti è il nuovo sindaco del Comune di Prato: il risultato delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno è stato confermato stamani dall’Ufficio Centrale Elettorale per la convalida delle votazioni, presieduto dal giudice Francesco Delù del Tribunale di Prato (8 di cui 6 presidenti di seggio elettorale, il presidente Delù e una funzionaria del Tribunale), che al termine della procedura di verifica, svolta tra martedì 11 pomeriggio e mercoledì 12 giugno nel salone consiliare del Comune di Prato, ha ufficialmente proclamato gli eletti. Ecco la graduatoria del verbale della Commissione: su 82.237 voti validi espressi ottiene la maggioranza assoluta Ilaria Bugetti con 42.947 voti, seguita da Gianni Cenni con 34.017, Mario Daneri con 1.931, Jonathan Targetti con 1.907, Fulvio Castellani con 726 e Paola Battaglieri con 709.

Grande l’emozione del sindaco uscente Matteo Biffoni nel consegnare la fascia tricolore di primo cittadino a Ilaria Bugetti, primo sindaco donna nella storia di Prato: “E’ un momento molto emozionante. Insieme alla fascia tricolore infatti, assumo l’onere e l’onore di amministrare questa città. C’è la bellezza ma c’è anche il senso di responsabilità, – ha affermato Bugetti – in attesa del primo consiglio, sono già a lavoro. Sto incontrando gli uffici per capire come organizzarci al meglio per i prossimi giorni e per il futuro. Poi c’è il passaggio di consegne con Matteo Biffoni che ringrazio per il lavoro che ha fatto. Oggi, idealmente, arrivano nelle mie mani i suoi dieci anni alla guida della città. C’è bisogno di curare questi passaggi tecnici nei dettagli per essere operativi al cento per cento. C’è grande entusiasmo e voglia di servire la città al meglio”.

Ecco la lista dei 32 candidati consiglieri proclamati questa mattina in Palazzo comunale che andranno a comporre il Consiglio comunale: 15 per il Partito Democratico: Benedetta Squittieri, Maria Logli, Marco Sapia, Lorenzo Tinagli, Gabriele Alberti, Edoardo Carli, Simone Mangani, Aksel Fazio, Martina Guerrini, Martina Cacciato, Francesca Faggi, Matilde Maria Rosati, Francesco Bellandi, Gianluca Coppini e Monia Faltoni. 2 per La forza del Noi: Rosanna Sciumbata e Sandra Mugnaioni. 1 per Sinistra unita Prato con Bugetti: Lorenzo Chiani. 1 per il Movimento 5 stelle: Chiara Bartalini. 1 per Questa è Prato: Enrico Romei. 5 per Fratelli d’Italia: Claudio Belgiorno, Tommaso Cocci, Eleonora Cioni, Cosimo Zecchi e Rocco Rizzo. 5 per Gianni Cenni Sindaco: Gianni Cenni, Leonardo Soldi, Rossella Risaliti, Fabio Piccioli e Lorenzo Frasconi. 1 per Lega Salvini Premier: George Claudiu Stanasel. 1 per Forza Italia: Rita Pieri.