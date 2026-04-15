“Illustrazioni” di Giusy Gasparre a La Soffitta

SESTO FIORENTINO – È allestita alla Soffitta di Colonnata la mostra “Illustrazioni” di Giusy Gasparre. In questa esposizione Giusy Gasparre racconta attraverso colori tenui un mondo di animali teneri e delicati. Dalle sue illustrazioni emerge un quadretto dove passeggiano volpi sorridenti, piccoli scoiattoli, alberi multicolori e poi ci sono le rane e Pinocchio felice tra […]

SESTO FIORENTINO – È allestita alla Soffitta di Colonnata la mostra “Illustrazioni” di Giusy Gasparre. In questa esposizione Giusy Gasparre racconta attraverso colori tenui un mondo di animali teneri e delicati. Dalle sue illustrazioni emerge un quadretto dove passeggiano volpi sorridenti, piccoli scoiattoli, alberi multicolori e poi ci sono le rane e Pinocchio felice tra il Gatto e la Volpe. Nella galleria artistica della Casa del Popolo di piazza Rapisardi si ritroveranno a convivere le storie colorate dedicate all’infanzia, disegni con tecniche diverse fino ad ospitati nei libri e ora liberi di avvolgere i visitatori conducendoli, come in un gioco da ragazzi, in un luogo della fantasia. Giusy Gasparre è una illustratrice diplomata presso la Scuola Internazionale di Comics di Firenze e come lei stessa si definisce “particolarmente orientata alla realizzazione di illustrazioni per bambini, realizzo illustrazioni e vignette con diverse tecniche di colorazione: acquerello, acrilico liquido e in pasta, olio, inchiostro, pastelli”.

La passione per il disegno e per la creazione delle storie inizia fin da piccola quando i genitori per “tenerla buona” le mettono a disposizione matita e fogli. E lei comincia a disegnare, a mettere sulla carta i suoi sogni di bambina, il mondo che immagina e quello dove si trasferisce tutte le volte che dalla sua matita nascono coniglietti, topolini, funghetti colorati, volpi e scoiattoli. Per i suoi lavori usa tecniche diverse sia l’acquerello che le matite colorate e poi con il tempo si affida alla penna a sfera per le opere in bianco e nero. “L’ho scoperta al liceo la penna a sfera da utilizzare per i disegni – racconta – mi piace molto perchè a seconda della pressione sul foglio, si può usare e sfumare come una matita”. “Illustrazione” è una mostra particolare, è un viaggio emozionale nel mondo della fantasia dei bambini, della creazione delle storie che si animano grazie al tratto e al colore. La mostra di Giusy Gaparre resterà aperta a La Soffitta di Colonnata fino al 3 maggio con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 16 alle 19 e la domenic dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.