Imup: entro settembre si potrà regolarizzare la posizione

CALENZANO – Nel mese di giugno sono state inviate ai contribuenti le comunicazioni di invito al contraddittorio preventivo per l’applicazione della nuova I.Mu.P. alle unità immobiliari che non hanno il requisito dimensionale o spaziale previsto dalla legge per beneficiare dell’agevolazione per le pertinenze dell’abitazione principale, classificate nelle categorie catastali C2 e C6. Sono 183 i contribuenti ad aver ricevuto l’invito. Entro settembre – il mese di agosto non viene conteggiato per la sospensione feriale dei termini – si può regolarizzare la posizione versando la sola imposta dovuta oppure presentare osservazioni se si ritiene di avere comunque diritto all’agevolazione.

“Ad oggi – spiega l’assessore ai Tributi, Maurizio Sansone – a valle dei contraddittori avviati, 45 procedimenti sono stati archiviati, 32 contribuenti hanno concordato con l’ufficio la definizione agevolata per il pagamento dell’imposta, 14 contribuenti hanno presentato osservazioni. Quindi rispetto al totale di 183, 92 contribuenti non hanno ancora risposto all’invito al contraddittorio. Abbiamo condiviso con l’ufficio che, per coloro i quali a settembre il termine dei 60 giorni per produrre osservazioni, prima di notificare gli avvisi di accertamento esecutivo, sarà effettuato un supplemento di istruttoria per la verifica dei dati in nostro possesso. Invitiamo, quindi, i cittadini che hanno ricevuto l’invito al contraddittorio a prendere contatti con l’ufficio Tributi per controllare la propria posizione”.