SESTO FIORENTINO – Una sera nel Parco della Piana a guardare le lucciole. Sono state oltre 130, infatti, le persone arrivate con il calare del sole per seguire da vicino la magia delle lucciole. Ad accompagnarle è stati Emiliano Mori, biologo ricercatore scientifico del Cnr al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino e coordinatore del progetto di ricerca sulle lucciole Luce. Dopo la spiegazione i partecipanti hanno potuto seguire le lucciole nel campo vicino al parco dove ovviamente non sono stati dati pesticidi, che restano una delle maggiori cause di morte delle lucciole nel corso dell’anno.
In 130 a seguire le lucciole nel Parco della Piana
SESTO FIORENTINO – Una sera nel Parco della Piana a guardare le lucciole. Sono state oltre 130, infatti, le persone arrivate con il calare del sole per seguire da vicino la magia delle lucciole. Ad accompagnarle è stati Emiliano Mori, biologo ricercatore scientifico del Cnr al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino e coordinatore del progetto […]