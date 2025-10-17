“In assenza. Atti unici per donne singole” al teatro della Lucciola

SESTO FIORENTINO – Teatro protagonista alla Lucciola di piazza IV Novembre. Sabato 25 ottobre alle 21 e domenica 26 ottobre alle 17.30 andrà in scena lo spettacolo “In assenza. Atti unici per donne singole” manufatto teatrale di Andrea Bruni che cura anche la regia, con Alessia De Rosa, Lucia Agostino , Elisa Missaggia, Sandra Balsimelli. Musiche originali di Alessandro Luchi. La storia. Unite dall’assenza di presenze vere, in un luogo presente nella sua assenza, quattro attrici raccontano personaggi alla ricerca del cuore nascosto della speranza. Sentimenti e dolori, emozioni e risate. Quattro sfoghi legati da un filo rosso che si svela solo alla fine, quattro personaggi che provano a raccontare nella loro unicità l’universo femminile. “Ogni volta che torniamo a mettere in scena ‘In assenza’ è una festa. – spiega Bruni – Una gioia e un premio che la vita ci da. Questo spettacolo è lo spartiacque della mia carriera, mi ha insegnato a scrivere con maggiore profondità ed a mettermi in gioco senza paure. L’ho scritto partendo dalle “chiacchiere” fatte con le attrici e con le loro madri. E’ stato un grande e gioioso “psicodramma”, dal quale in maniera naturale sono nati questi quattro monologhi. Gioie, dolori, aneddoti e risate di quelle “interviste dell’anima” sono venuti a trovarmi ed hanno chiesto di salire su un palco. Sono lì da qualche anno, con grande emozione, quella che solo il teatro sa dare”.