In auto con cocaina, taglierino e spranghe: denunciato un giovane dalla Polizia locale

PRATO – Nell’ambito dell’attività straordinaria di vigilanza e controllo del territorio effettuata anche nello scorso fine settimana su indicazione del Commissario straordinario, una pattuglia del reparto motociclisti della Polizia locale ha fermato e controllato un veicolo che circolava in piazza della Stazione: insospettiti dall’atteggiamento dei tre occupanti, gli agenti hanno deciso di procedere con l’ispezione del mezzo, in seguito alla quale è stato rinvenuto un taglierino di colore scuro nascosto sotto il sedile anteriore di guida. Visto che il proprietario del veicolo non ha saputo dare giustificazioni del possesso del taglierino, gli agenti hanno perquisito occupanti e vettura: è stato trovato un modesto quantitativo di cocaina addosso ai due passeggeri, un ragazzo originario della Guinea e una giovane italiana. Durante la perquisizione del veicolo è stata rinvenuta anche una spranga di ferro di circa 50 centimetri oltre a un manganello in metallo con torcia interna di una lunghezza pari a 60 centimetri. Per il proprietario e conducente dell’auto, un 56enne italiano, è scattata una denuncia penale, mentre i due giovani passeggeri sono stati segnalati alla Prefettura.