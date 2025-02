In auto senza assicurazione, revisione e con la patente scaduta: 1.700 euro di multa

POGGIO A CAIANO. Quando gli agenti della Polizia municipale di Poggio a Caiano hanno fermato, per un normale controllo, un automobilista non hanno creduto ai loro occhi: l’uomo era alla guida del veicolo con la patente dimenticata a casa e che dai controlli è risultata essere scaduta da nove anni, l’ultima revisione del veicolo era datata 2012 e l’auto non aveva nessuna assicurazione. E’ successo la scorsa settimana quando la Polizia municipale era impegnata in un controllo ordinario come tanti altri ne vengono fatti. Gli agenti hanno fermato un’auto alla cui guida c’è un uomo di una certa età, italiano, residente in provincia di Prato. Una volta chiesti i documenti, l’uomo tira fuori dal portafogli la carta di identità, non ha dietro la patente di guida. “Da accertamenti di ufficio – spiega la comandante della Municipale di Poggio a Caiano Ilaria Di Teodoro (nella foto) – abbiamo constatato che la sua patente era scaduta dal luglio del 2016”. L’ultima revisione al veicolo risaliva al luglio 2012 e, come se non bastasse, l’uomo era alla guida di un’auto sprovvista di assicurazione. “Il mezzo – spiega la comandante – è stato immatricolato nel 2002 e dagli archivi risulta che da quell’anno non è mai stato assicurato”. L’uomo è stato sanzionato per omesse revisioni, per la patente scaduta, per la mancanza di assicurazione per un totale di circa 1.700 euro oltre al sequestro del mezzo. “Negligenza” ha risposto il guidatore agli agenti che gli hanno chiesto spiegazioni sulla mancanza dei documenti.

Un altro intervento della municipale di Poggio a Caiano risale, invece, a sabato scorso. Nella mattinata dell’8 febbraio sono stati abbattuti, da un veicolo che scendeva da Carmignano, i dissuasori di sosta che si trovano in via Carmignanese all’incrocio con via Lombarda. Il conducente si è fermato poco più avanti e ha chiamato il carroattrezzi per far portare via il mezzo, ma non si è presentato al comando della Municipale per segnalare quanto successo. Ma gli agenti, attraverso la videosorveglianza e con gli accertamenti fatti subito sul posto, è riuscita a risalire all’autore del fatto. Adesso procederà a elevare le sanzioni previste.