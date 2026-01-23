In auto senza patente o senza assicurazione: duecento controlli della Polizia locale nelle zone “critiche” di Prato

PRATO – Ancora una serata di controlli straordinari per la Polizia locale pratese, che ha visto impegnati 22 tra ufficiali e agenti del comando di piazza dei Macelli, dei reparti motociclisti, territoriale e cinofili. I controlli straordinari, su indicazione del Commissario straordinario, si sono svolti in zone sensibili della città come piazza Ciardi, viale Vittorio Veneto, piazza Europa, Macrolotto zero e Soccorso. Nell’ambito delle operazioni sono stati controllati oltre 200 veicoli e sottoposti i rispettivi conducenti a controlli etilometrici. Diverse le violazioni contestate fra cui guida senza cinture di sicurezza, circolazione senza la prevista copertura assicurativa, guida senza patente: tre le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica. Particolare attenzione è stata data alla zona del Soccorso: in un angolo dei giardini di via Carlo Marx, un gruppo di cittadini radunati davanti ad un negozio di vicinato si è dato alla fuga alla vista della Polizia Locale. Gli agenti, coadiuvati dall’unità cinofila, sono riusciti a bloccare un cittadino pakistano, che è stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish, mentre i cani hanno individuato a terra altra sostanza stupefacente, verosimilmente gettata durante il tentativo di fuga. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura.