In bike alla scoperta di Monte Morello con il CAI

SESTO FIORENTINO – Sulle due ruote in escursione a Monte Morello, viaggiando sulle “rotte” del CAI. “Scoprimorello” è il programma del Club Alpino Italiano di Sesto Fiorentino per domenica 15 maggio per gli appassionati della bike e dei curiosi amanti della natura.

A settembre dello scorso anno si era tenuto il settimo Raduno Regionale MTB coinvolgendo molti appassionati e ora la Sezione sestese del Club Alpino Italiano ripropone il territorio di Monte Morello che, con la sentieristica MTB a disposizione, offre quanto di meglio un biker possa desiderare.

Oltre Scoprimorello domenica ci sarà l’inaugurazione di un nuovo trail realizzato dallo storico Gruppo MTB dei Briganti di Monte Morello, che da oltre un decennio si adopera per curare i sentieri per la mountain bike.

Un comprensorio così vasto e con così tanti trail è già un’attrazione eccezionale, ma domenica 15 maggio lo sarà molto di più grazie all’apertura del nuovo “Salamandra” e dell’itinerario proposto e guidato dai Briganti (molti anche soci CAI), che come ASD hanno organizzato una giornata mountain bike e non solo, visto che a fine giro ci sarà al Ristorante Caravanserraglio un pranzo con porchetta e birra!

“Il nuovo Trail Salamandra farà scoprire il versante meno frequentato e più selvaggio di Morello – afferma Alessandro Rocchi, Presidente ASD Briganti di Monte Morello – Non è stato facile da progettare e realizzarlo, data la pendenza e la conformità del terreno, ma ne valeva la pena vista la sua collocazione che offre opportunità per i numerosi biker che provengono dall’area di Vaglia e di Borgo San Lorenzo”.

“La presentazione del nuovo Trail Salamandra ha ideato l’edizione della Scoprimorello di quest’anno – sostiene Alessandro Gamannossi che fa parte della Commissione MTB del CAI di Sesto e del Consiglio ASD Briganti di Monte Morello – Un’opportunità unica per i tanti biker che già frequentano il comprensorio e per quelli che lo conoscono meno.”Il 15 maggio sono organizzati itinerari diversi, ciascuno dedicato a una tipologia di biker per soddisfare tutte le esigenze: quello Enduro per MTB tradizionali, uno sempre Enduro dedicato alle e-bike e infine anche quello di Morellofacile, con distanza e dislivello ridotti, per far

partecipare anche i biker meno preparati tecnicamente.

“Questa giornata” – ricorda Stefano Rolle, presidente del CAI Sesto – non ha scopi competitivi, ma di conoscenza e promozione turistica di Monte Morello e inoltre non è in conflitto con i tanti escursionisti a piedi che frequentano Morello, perché le due reti sentieristiche a piedi e in mtb sono distinte tra loro”.

Per informazioni e iscrizioni: info@caisesto.it