In calo nel 2025 i furti e i reati legati agli stupefacenti

CALENZANO – Un calo del 5,4% dei reati commessi sul territorio calenzanese nel 2025 rispetto l’anno precedente. Lo confermano i dati presentati durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto venerdì in Prefettura. Alla riunione hanno partecipato i Comuni della Piana fiorentina, e per il Comune di Calenzano l’assessore alla Polizia locale Marco Venturini e la comandante della Polizia locale Maria Pia Pelagatti. Il calo registrato è per quanto riguarda i furti pari al 13,7%: in particolare sono calati i furti in abitazione e quelli su auto in sosta. In calo anche i reati legati agli stupefacenti del 43% e delle truffe e frodi informatiche (-32%). In aumento invece le lesioni dolose e le minacce.

“I dati condivisi al Comitato, presieduto dal Prefetto – commenta l’assessore Venturini – fotografano un calo generale dei reati. Per questo vanno ringraziate le forze dell’ordine e la Polizia locale per le loro attività di contrasto e controlli. Ci preme sottolineare ancora una volta che è fondamentale anche l’attività di prevenzione, puntando sulla collaborazione e sul dialogo tra forze dell’ordine, associazioni e cittadinanza. Penso agli incontri di sensibilizzazione, soprattutto con le persone più anziane, promossi dall’Arma dei carabinieri e dalla nostra Polizia locale, su truffe e frodi. E come nel caso delle iniziative nei circoli del territorio, che abbiamo organizzato lo scorso anno con l’Arma e il nostro Comando. Penso che questa sia la direttrice giusta su cui proseguire. Nell’ambito della prevenzione, inoltre, è prevista l’installazione di ulteriori nove telecamere sul territorio di Calenzano, per cui conteremo su un cofinanziamento da bando ministeriale di 65mila euro: il progetto del nostro Comune si è classificato ottavo a livello nazionale. Un ringraziamento al Comando per questa progettazione e, in generale, per il lavoro portato avanti con costanza sul nostro territorio”.