In corso le ricerche di Narciso Pietro Caldelli

CALENZANO – Sono ancora in corso le ricerche da parte della Prefettura di Narciso Pietro Caldelli di 90 anni. Secondo le ricostruzioni fornite dai familiari l’uomo si sarebbe allontanato dalla sua abitazione a Calenzano, nella mattina di mercoledì 28 gennaio intorno alle ore 10.30, a bordo della propria autovettura Hyundai Atos di colore rosso poi ritrovata in località Travalle, zona denominata “Le Bartoline”. L’uomo, di carnagione chiara, di corporatura normale e alto 1,83 m, ha capelli corti bianchi e occhi di colore marrone. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto di colore azzurro (carta zucchero) e pantaloni militari verdi. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.