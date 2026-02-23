In fase di montaggio la nuova struttura protetta per il parcheggio delle biciclette alla stazione centrale di Prato

PRATO – Durante l’ultima riunione della Cabina di regia permanente per i progetti Pnrr istituita dal Commissario straordinario e convocata in Comune è stato fatto il punto anche sull’intervento di rigenerazione urbana in piazza della Stazione centrale: è in fase di montaggio da stamani, infatti, la nuova struttura attrezzata e protetta in vetro e metallo destinata al […]

PRATO – Durante l’ultima riunione della Cabina di regia permanente per i progetti Pnrr istituita dal Commissario straordinario e convocata in Comune è stato fatto il punto anche sull’intervento di rigenerazione urbana in piazza della Stazione centrale: è in fase di montaggio da stamani, infatti, la nuova struttura attrezzata e protetta in vetro e metallo destinata al parcheggio delle biciclette accanto all’edifixio della stazione, un box trasparente coperto dove si potranno lasciare in sicurezza fino a 80 mezzi e prendere il treno per andare al lavoro, a scuola o all’università. Nelle prossime settimane il Comune definirà le modalità di gestione e accesso e registrazione degli utenti per poter usufruire del servizio. L’opera costituisce il terzo lotto del progetto di riqualificazione di piazza Stazione finanziato dal Pnrr con oltre 860mila euro complessivi con l’obiettivo di riorganizzare e rendere più sicure le aree destinate al parcheggio dei veicoli con una differenziazione della tipologia di sosta e fermata.

Nel primo lotto lungo la rampa della stazione sono stati infatti realizzati il marciapiedi con un’area di sosta e fermata per bus urbani ed extraurbani, nel secondo a sinistra guardando la Stazione è stato realizzato il grande terminal per gli autobus di linea, già in uso, prevedendo anche degli spazi per la sosta breve delle auto, in modo da non intralciare la circolazione dei mezzi pubblici. Nel terzo, a destra della Stazione, di pari passo è stata quasi ultimata l’area per taxi, moto, auto di servizio e disabili e la realizzazione della ciclostazione, terminal che secondo il principio dell’intermodalità intercetterà i percorsi ciclabili che dalla città arrivano al piazzale della Stazione in modo da garantire una più comoda e sicura connessione tra il ponte alla Vittoria e la Stazione stessa. Un risultato importante per i tanti pendolari che ogni giorno si recano alla Stazione, non solo in termini organizzativi, ma anche di sicurezza. Mobilità più ordinata quindi, ma non solo. Subito dopo il montaggio e la messa in funzione della ciclostazione, sarà avviato il quarto lotto del progetto di rigenerazione urbana, che riguarda la parte centrale del piazzale e che consiste nello spostamento dell’attuale pensilina dei bus e la realizzazione di una nuova piazza d’ingresso alla città con una pavimentazione in cemento architettonico e piantumazione di piccoli alberi da fiore. Le opere saranno completate entro maggio.