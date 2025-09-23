CAMPI BISENZIO – L’appuntamento è per oggi pomeriggio, martedì 23 settembre, alle 18. E’ fissata a quell’ora, infatti, l’inaugurazione del bar e pizzeria “In Fratellanza”, presso la sede della Fratellanza Popolare, in via delle Molina 56 a San Donnino. “Non un bar qualunque, ma uno spazio nato dall’impegno dei nostri volontari, – spiega il presidente Alessio Ciriolo – un luogo piacevole e accogliente che sostiene la nostra associazione e le sue attività. Ci teniamo molto alla vostra presenza per condividere insieme questo nuovo inizio”.
“In Fratellanza”, oggi il taglio del nastro per bar e pizzeria dell’associazione. “Condividiamo insieme questo nuovo inizio”
