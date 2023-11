In mostra “Cacao entre dos mundos”: la storia del cacao tra America Latina e Firenze

FIRENZE – Un viaggio che parte dal sud del mondo e arriva a Firenze per raccontare il cacao e la sua storia. “Cacao entre dos mundos” è la mostra inaugurata nei giorni scorsi e aperta fino al 2 febbraio 2024 alla Biblioteca Medicea Laurenziana a Firenze. L’esposizione è curata da Ruby Villareal, fondatrice dell’associazione culturale “Entre Dos Mundos”, realtà attiva nell’organizzazione e promozione di eventi culturali nonché una finestra aperta sul patrimonio della cultura ispanoamericana. Saranno presentati al pubblico preziosi manoscritti, mappe originali e digitali, monete medievali, ritratti rinascimentali, porcellane barocche, pregiate riproduzioni di cimeli storici. Una serie di importanti prestiti ad opera delle Gallerie degli Uffizi, della Biblioteca Nazionale Centrale Firenze, del Museo Archeologico Nazionale di Firenze e del Museo Pigorini di Roma. L’allestimento intende valorizzare al meglio i contenuti scientifici attraverso approcci innovativi come lo storytelling per le didascalie e l’uso di nuove tecnologie. Dalla scoperta del Nuovo Mondo allo scontro di civiltà tra i conquistadores di Hernán Cortés e gli indigeni d’America, si prosegue con il “recupero” della cultura del Nuovo Mondo con il Codice Fiorentino. Un manoscritto che conserva la “Historia General de las cosas de Nueva Espana” scritto dal francescano Bernardino de Sahagún, considerato il padre dell’antropologia moderna, in cui si legge per la prima volta la ricetta della cioccolata degli Aztechi. Il cacao, poi, arriva in Europa e anche i Medici furono coinvolti nella diffusione della bevanda, che nel tempo si trasforma da Cioccolata in Cioccolato. Non manca uno sguardo anche sul mercato odierno del cacao, sulla produzione globalizzata che implica lo sfruttamento delle risorse naturali, la schiavitù minorile e l’abuso femminile. A tal proposito la mostra si conclude con l’approfondimento di progetti internazionali di sostenibilità ambientale con l’obiettivo di riflettere su aspetti ancora sensibili del mondo del cioccolato.

Sara Coseglia