In pensione il comandate della Polizia Municipale Paolo Bagnoli

SESTO FIORENTINO – Paolo Bagnoli, comandante della Polizia municipale va in pensione sabato 1 novembre dopo 41 anni di carriera di cui 35 a Sesto Fiorentino. In forza al Corpo di Polizia Municipale di Sesto Fiorentino dal 1984, Bagnoli vi ha svolto tutta la sua carriera, con una parentesi di sei anni dal 2001 al 2007 quando è stato chiamato a ricoprire l’incarico di comandante presso il comune di Monteriggioni. A Sesto Fiorentino ha diretto il Comando dal 2014 al 2025. “Ho condiviso con Paolo Bagnoli tutto il mio percorso da sindaco, trovando in lui un punto di riferimento fondamentale – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – Abbiamo affrontato momenti drammatici e di grande complessità, come la pandemia e la recente alluvione, trovando in Paolo Bagnoli e in tutto il corpo di Polizia Municipale da lui guidato competenza e professionalità, unite a straordinarie doti di umanità, per dare risposte a cittadine e cittadini. La nostra Costituzione richiede disciplina e onore a chi svolge un incarico pubblico: di questo, in tutti questi anni, ho visto in Paolo un grande esempio. Lo ringrazio quindi a nome mio personale, di tutta l’amministrazione e di tutta la nostra città. Del buon lavoro impostato in questi anni sono certo che tutta la nostra comunità continuerà a beneficiare, sapendo di poter contare sulle donne e sugli uomini della nostra polizia locale. A Paolo un grande e grato augurio per tutto quello che il futuro gli riserverà”.