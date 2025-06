In piazza Mercatale il nuovo ufficio al pubblico di Publiacqua nel Comune di Prato

PRATO – Un ufficio al pubblico nuovo, in una posizione centrale, attento all’ambiente ed agli utenti. È quello inaugurato questo pomeriggio in piazza Mercatale 94. Inaugurazione e tradizionale taglio del nastro avvenute alla presenza di Simone Faggi, assessore alle partecipate del Comune di Prato, Nicola Perini, presidente di Publiacqua, e Paolo Saccani, amministratore delegato di Publiacqua.

L’ufficio di piazza Mercatale è attivo infatti da oggi, martedì 3 giugno, e ha sostituito quello precedentemente situato in via del Gelso. Un trasferimento, spiegano da Publiacqua, che “è stata l’occasione per mettere a disposizione dei cittadini di Prato e dei Comuni limitrofi un punto di contatto non solo nuovo ma anche più attento all’ambiente e tecnologicamente avanzato. Un ufficio al centro della città e che in futuro potrà diventare un punto di riferimento per i cittadini, non solo per quanto riguarda le pratiche con Publiacqua, ma anche con altri soggetti della nascente Multiutility Toscana”. Il nuovo ufficio al pubblico di Piazza Mercatale è stato progettato con soluzioni di domotica all’avanguardia e finalizzate al risparmio energetico. Le luci interne, per esempio, sono in grado di regolarsi in autonomia e coerentemente con l’illuminazione proveniente dall’esterno. Oltre a questo, anche il sistema di riscaldamento/raffreddamento è in grado di regolarsi in autonomia garantendo la temperatura ottimale nei 12 mesi dell’anno. “Soluzioni che fanno bene all’ambiente, come detto, ma che accrescono anche i livelli di confort per lavoratori e utenti, tra l’altro, con una capacità ricettiva importante. L’ufficio, presso il quale si possono effettuare tutte le pratiche inerenti il rapporto contrattuale con Publiacqua ed il servizio idrico, è infatti dotato di 5 postazioni, di 2 uffici di back office, dedicato alle pratiche più complesse, e di una postazione di accoglienza dalla quale il cittadino viene immediatamente assistito ed indirizzato secondo le sue necessità. Ultima chicca, come del resto anche gli altri uffici, l’ufficio è dotato di un erogatore di acqua a disposizione di utenti e personale”.

All’esterno è disponibile, anche negli orari di chiusura dell’ufficio, per gli utenti una postazione di Noa. L’assistente virtuale di Publiacqua è in grado non solo di fornire informazioni sul servizio idrico ma anche di guidare l’utente nello svolgimento di alcune delle pratiche commerciali: attivazione bolletta web; estratto conto della propria utenza; autolettura; ristampa fattura (con invio all’indirizzo e-mail indicato della bolletta in formato Pdf); attivazione domiciliazione bancaria. Oltre a ciò, attraverso Noa è possibile anche segnalare un guasto sulla rete idrica. Informazioni e pratiche che Noa è in grado di fornire in più lingue, in modo da aiutare anche tutti coloro che conoscono poco l’italiano e si sentono magari più sicuri nello svolgere pratiche commerciali nella propria lingua. Le lingue disponibili, in alternativa all’italiano, sono: inglese, francese, spagnolo e cinese. Il nuovo ufficio al pubblico sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.