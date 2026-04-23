In Sicilia un mezzo donato dalla Misericordia di Campi Bisenzio. “Ci accomunano servizio e solidarietà”

CAMPI BISENZIO – Un mezzo per i trasporti alla persona donato alla Fraternita di Misericordia di Catania: si è arricchito di un’altra bella storia il programma per i 480 anni dalla nascita della Misericordia di Campi Bisenzio realizzato con il contributo di Chianti Mutua Ets. Un’iniziativa di amicizia e di fraternità e che consolida un […]

CAMPI BISENZIO – Un mezzo per i trasporti alla persona donato alla Fraternita di Misericordia di Catania: si è arricchito di un’altra bella storia il programma per i 480 anni dalla nascita della Misericordia di Campi Bisenzio realizzato con il contributo di Chianti Mutua Ets. Un’iniziativa di amicizia e di fraternità e che consolida un rapporto già in essere fra le due associazioni. Lo scorso fine settimana, infatti, il Governatore Luca Bonaccorso e un gruppo di Confratelli e Consorelle arrivati dalla Sicilia sono stati ospiti della Misericordia di Campi Bisenzio, accolti dal Provveditore Cristiano Biancalani. Ma soprattutto sono ripartiti con il mezzo adibito per i trasporti alla persona che la Confraternita ha donato loro. La seconda donazione fatta dopo quella di un’ambulanza nel 2021. Così, proprio in virtù del rapporto esistente, il Governatore Bonaccorso ne aveva fatto espressamente richiesta avendo la necessità di dotarsi di un mezzo in più per i tanti servizi che svolgono nella loro città. “Richiesta – dice Biancalani – alla quale abbiamo volentieri dato un riscontro positivo, donando il mezzo attrezzato con pedana Campi 18”. “Dopo avere condiviso – ha aggiunto – tanti momenti insieme, ma soprattutto quei valori di servizio e solidarietà che da sempre ci accomunano”.

Queste invece le parole del Governatore della Fraternita di Misericordia di Catania: “Un ringraziamento imperituro per il vostro impegno a sostenere dove possibile una Misericordia che, seppur piccola, vive ogni giorno dell’impegno dei suoi volontari senza mai arretrare di fronte alle difficoltà che il mondo moderno ci obbliga a superare. Il vostro mezzo sarà supporto ai fratelli bisognosi ma anche memoria e viatico ai nostri volontari che ogni giorno si donano alla comunità. Grazie di cuore da parte mia e di tutta la Misericordia di Catania, da parte dei confratelli che non sono riusciti a partire e da parte di quelli che vi considerano come un fratello maggiore ed esemplare. Le porte della nostra casa sono sempre aperte per chiunque di voi voglia visitare la nostra meravigliosa Catania”.

Infine un pensiero particolare, visto che oggi è un anno esatto da quando Filippo Biagiotti ci ha lasciati. “Era il 23 aprile 2025 – si legge sulla pagina Facebook della Misericordia di Campi Bisenzio – e fu una morte improvvisa che ancora oggi ci provoca dolore e sgomento, nel giorno, per il Comune di Campi Bisenzio, della festa della patrona Bettina. Membro del magistrato in carica e vicepresidente del gruppo Fratres, è stato ricordato spesso in questi dodici mesi. Un ricordo che la nostra Confraternita ha voluto onorare intitolando proprio con il suo nome l’ambulanza per l’emergenza territoriale inaugurata in occasione della festa di San Sebastiano, realizzata grazie alla raccolta di tante aziende e persone generose ed entrata in servizio all’inizio di aprile”.