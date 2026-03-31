In tanti alla giornata di screening gratuito della salute di Misericordia di Campi, Ambulatori e Mi. Se.

CAMPI BISENZIO – Sono stati davvero tanti i cittadini che nella giornata di domenica hanno partecipato alla giornata di screening gratuito della salute in piazza Dante a Campi Bisenzio. Una giornata voluta da Misericordia di Campi Bisenzio, Ambulatori della Misericordia e Mi. Se. Salute nell’ambito del programma per i 480 anni dalla nascita dell’associazione. Dalle […]

CAMPI BISENZIO – Sono stati davvero tanti i cittadini che nella giornata di domenica hanno partecipato alla giornata di screening gratuito della salute in piazza Dante a Campi Bisenzio. Una giornata voluta da Misericordia di Campi Bisenzio, Ambulatori della Misericordia e Mi. Se. Salute nell’ambito del programma per i 480 anni dalla nascita dell’associazione. Dalle 10 alle 18, infatti, in quella che è stata anche la prima uscita ufficiale dell’ambulatorio mobile della Misericordia, sono stati effettuati 70 ecografie angiologiche, 50 percorsi nutrizionista, 100 stati di salute con glicemia saturazione pressione e 12 test Hcv regionali agli aventi diritto.