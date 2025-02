In trattore sulla Fi-Pi-Li: domenica 9 la protesta degli agricoltori da Fauglia fino a Firenze

LASTRA A SIGNA – Mattinata complicata quella di domani, domenica 9 febbraio, per chi deve percorrere la Fi-Pi-Li. Come comunicato infatti dalla Città metropolitana è in programma una manifestazione di protesta degli agricoltori che, a bordo dei loro trattori, percorreranno la superstrada da Fauglia, in provincia di Pisa, fino a Firenze dove resteranno in presidio in […]

LASTRA A SIGNA – Mattinata complicata quella di domani, domenica 9 febbraio, per chi deve percorrere la Fi-Pi-Li. Come comunicato infatti dalla Città metropolitana è in programma una manifestazione di protesta degli agricoltori che, a bordo dei loro trattori, percorreranno la superstrada da Fauglia, in provincia di Pisa, fino a Firenze dove resteranno in presidio in piazza Artom fino a mercoledì. Protesta che riguarda il comparto agricolo per lo stato di crisi dei settori agricoltura, allevamento e pesca. I trattori, una cinquantina quelli previsti, percorreranno la Firenze-Pisa-Livorno occupando la corsia di destra e, una volti giunti a Firenze, percorreranno viale Gori sino a piazza Artom.