In Trentino i Campionati italiani di tiro con l’arco: in gara c’è il sestese Leonardo Viliani

SESTO FIORENTINO – Dal “Trofeo delle Regioni” ai Campionati Italiani Targa Fitarco 2025 (la massima espressione dell’arco in Italia) in programma a Rovereto da domani, giovedì 17 luglio, fino al 20 luglio. Insomma, è un’estate densa di appuntamenti per il sestese Leonardo Viliani che al “Trofeo delle Regioni” ha preso parte alla gara di tiro con l’arco alla targa 70 metri. In Trentino, invece, è uno degli atleti qualificati nella categoria Seniores arco ricurvo. Una passione di famiglia quella del tiro con l’arco visto che la mamma è Sara Siliani, nel 2023 campionessa del mondo e World Best Record IFAA di tiro con l’arco. Non a caso la qualificazione agli italiani è arrivata grazie anche al particolare stato di forma degli atleti, compreso quindi Leonardo, che pratica questa disciplina sportiva da molti anni nella specialità di tiro di campagna dove ha vinto di tutto. Da settembre dell’anno scorso è passato nelle fila della Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana e ha cambiato tipologia di arco passando alla divisione Olimpico, la massima espressione dell’arcieria. Ha subito stupito tutti nelle gare invernali Indoor e si è presto guadagnato la stima dei selezionatori che lo hanno convocato per la squadra che che ha rappresentato appunto la Toscana al “Trofeo delle Regioni”. Dove è uscito ai quarti di finale mentre la squadra della Toscana (nella foto) ha sfiorato il podio per pochi punti.