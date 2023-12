“In Volo” sul palcoscenico: a Spazio Reale teatro, inclusione e condivisione sono sempre di casa

CAMPI BISENZIO – Lunedì 18 dicembre alle 18.30 appuntamento da non perdere nell’Auditorium di Spazio Reale per la classe aperta/spettacolo “In Volo”. La classe aperta, infatti, è un momento di restituzione del progetto Act-able, nato per favorire l’inclusione educativa di ragazzi con disabilità intellettive attraverso metodi espressivi di tipo teatrale, con metodologie innovative come la commedia fisica […]

CAMPI BISENZIO – Lunedì 18 dicembre alle 18.30 appuntamento da non perdere nell’Auditorium di Spazio Reale per la classe aperta/spettacolo “In Volo”. La classe aperta, infatti, è un momento di restituzione del progetto Act-able, nato per favorire l’inclusione educativa di ragazzi con disabilità intellettive attraverso metodi espressivi di tipo teatrale, con metodologie innovative come la commedia fisica e il teatro visuale, lo storytelling, il teatro-danza e la vocalità quali strumenti di potenziamento personale e miglioramento delle capacità di apprendimento. Act–able ha coinvolto diversi partner italiani e internazionali: Spazio Reale Formazione Impresa Sociale SRL ETS, Soccorso Clown S.C.S. Impresa Sociale E.T.S., Fondazione Toscana Spettacolo, Usak University (TURKEY) e Residui Teatro (SPAIN). Nonostante il progetto Act-able sia formalmente concluso, le realtà coinvolte proseguono l’attività in maniera spontanea, continuando a coinvolgere i ragazzi che hanno preso parte ai laboratori. Come piccola forma di autofinanziamento nel corso della serata saranno messe in vendita le creazioni realizzate nell’ambito dei laboratori di pelletteria a Spazio Reale e il ricavato sarà devoluto interamente al progetto Act–able. La serata si svolge grazie al contributo di Soccorso Clown, Spazio Reale Group, Associazione CUI I Ragazzi del Sole, Banda Albereta ODV (per ulteriori informazioni https://www.act-able.eu/).