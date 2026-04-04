Inaugurata al Museo civico della paglia la mostra dell’artista coreana Bona Choi Soonim

SIGNA – Grande partecipazione questa mattina per l’inaugurazione della mostra “Il giardino di Gyegwanhwa: Le Jardin” dell’artista coreana Bona Choi Soonim, ospitata al Museo civico della paglia. Al taglio del nastro erano presenti, insieme all’artista, il sindaco Giampiero Fossi, il parroco di Castello, don Vincenzo Varriale, e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudio Gemelli. L’iniziativa, infatti, promossa dall’amministrazione comunale, […]

SIGNA – Grande partecipazione questa mattina per l’inaugurazione della mostra “Il giardino di Gyegwanhwa: Le Jardin” dell’artista coreana Bona Choi Soonim, ospitata al Museo civico della paglia. Al taglio del nastro erano presenti, insieme all’artista, il sindaco Giampiero Fossi, il parroco di Castello, don Vincenzo Varriale, e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudio Gemelli. L’iniziativa, infatti, promossa dall’amministrazione comunale, si inserisce nel programma della festa della Beata Giovanna e “intende rafforzare il ruolo del museo – spiegano – come spazio di dialogo fra culture”.

Soddisfazione é stata espressa dall’artista: “E’ un grande onore e una gioia essere qui, in una terra così ricca di arte e tradizioni, ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale per avermi accolta e offerto questa opportunità che rappresenta un importante momento di scambio culturale. Il mio lavoro nasce dall’idea che anche il dolore faccia parte dell’esistenza: il giardino che racconto nelle opere è un luogo interiore, una sorta di Eden simbolico, pensato per offrire uno spazio di cura e di equilibrio per l’anima”. La mostra sarà visitabile per tutto il mese di aprile fino ai primi giorni di maggio, offrendo ai visitatori un’occasione di incontro tra Oriente e Occidente attraverso il linguaggio universale dell’arte

“Questa mostra – ha spiegato il sindaco Fossi – ci invita davvero a entrare in un mondo di meraviglia, capace di mettere in relazione la nostra storia e i valori della comunità con sensibilità e culture che arrivano da lontano. Le opere riescono a evocare emozioni profonde e a dare forma a suggestioni che spesso le parole non bastano a esprimere. Ringrazio l’artista per aver scelto Signa: con questa esposizione il museo e tutto il nostro territorio si arricchiscono ulteriormente. È anche un segnale forte di quanto il linguaggio universale dell’arte riesca a unire le persone. In un momento particolare come quello pasquale, abbiamo voluto fare un’eccezione inaugurando questa mostra proprio nel giorno del Sabato Santo. Il messaggio di queste opere si lega profondamente allo spirito di questo periodo, invitando a immergersi nella bellezza e nella riflessione”.