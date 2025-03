Inaugurata alla scuola media Alessandro Paoli la nuova pista di salto in lungo

SIGNA – “Un sogno che si realizza”. Sono state queste le parole degli studenti della scuola media Paoli di Signa che ieri hanno partecipato all’inaugurazione della nuova pista di salto in lungo. La richiesta, infatti, era arrivata dagli stessi studenti durante l’attività “outdoor education”. “Nei mesi scorsi – ha spiegato la dirigente scolastica Francesca Bini – gli studenti hanno elaborato un progetto ideando nuovi spazi esterni a partire dalla creazione di una nuova area per l’attività motoria con la creazione di una pista di salto in lungo. L’amministrazione comunale ha vagliato le proposte e oggi siamo davvero soddisfatti di poter inaugurare questa nuova struttura”.

“Nel settembre scorso abbiamo incontrato i ragazzi che hanno elaborato il progetto – ha detto l’assessore allo sport Marcello Quaresaima – poi, con il settore manutenzioni del Comune di Signa, ci siamo subito adoperati per accogliere le loro proposte prima con l’installazione di una rastrelliera per le biciclette e ora con la realizzazione di una nuova pista per il salto in lungo. Nei prossimi mesi, ancora, collocheremo delle nuove sedute nella zona esterna dell’uliveta andando così ad accogliere e soddisfare un’altra richiesta ideata dagli studenti”. “L’amministrazione comunale – ha aggiunto il sindaco Giampiero Fossi – ha subito accolto con entusiasmo e attenzione le richieste elaborate dagli studenti. Ciò che conta adesso è che la pista sia mantenuta ed utilizzata con cura. Sicuramente rappresenterà, anche nel futuro, un forte incentivo per tutti quegli studenti che amano fare sport”.