Inaugurata “BirRenai – Music Festival” al parco dei Renai di Signa

SIGNA – Il Parco dei Renai torna a ospitare la tradizionale festa della birra con un programma ricco di eventi. Un viaggio attraverso la cultura di una delle bevande più antiche con possibilità di assaporare birre artigianali, produzioni locali, birre biologiche e a chilometro zero. Fischio di inizio ieri con il taglio del nastro ufficiale, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi e dell’organizzatore Carlo Pucci, poi spazio all’esibizione della Jovaband. La festa proseguirà fino a domenica 27 luglio con un ricco cartellone di spettacoli e concerti con musica dal vivo dal giovedì alla domenica come sempre a ingresso gratuito.

“Dopo il grande successo riscosso in piazza Stazione a Signa con l’esibizione delle tribute band della Toscana che ha visto ieri l’esecuzione dell’ultimo concerto -ha commentato il sindaco Fossi – siamo felici, adesso, di passare il testimone a “BirRenai Music Festival”, una manifestazione che oltre al divertimento porta valore a un prodotto tradizionale del nostro territorio quale la birra. Non soltanto birra ma anche concerti, stand enogastronomici, un’area giochi per bambini e un mercatino con prodotti artigianali. Tante le attività in programma, tutte a ingresso libero e gratuito. In questo modo Signa continua a diversificare la sua offerta della programmazione estiva, proponendo occasioni di svago per tutti i gusti. Ringrazio tutti i volontari, le realtà associative e gli organizzatori che hanno lavorato con impegno per promuovere la manifestazione e mi sento di invitare tutti a partecipare, in un clima di festa, responsabilità e condivisione”.

“Le attività svolte dai nostri gestori e gli eventi che ogni anno si tengono all’interno del Parco dei Renai – aggiunge Andrea Marzi, amministratori delegato “Isola dei Renai” – permettono ai cittadini di trascorrere qualche ora in serenità, divertendosi insieme agli amici o ai familiari. È la vocazione sociale del nostro parco, che si affianca a quella naturalistica e a quella della salvaguardia del territorio dalle alluvioni. La festa della birra, che gli organizzatori portano da diverso tempo ai Renai, è diventata una tradizione. L’auspicio è che i nostri visitatori possano apprezzarla sia per la musica dal vivo che per l’accoglienza”.