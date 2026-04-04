Inaugurata in viale Ferraris la Farmacia comunale 9

SESTO FIORENTINO – Inuagurata questa mattina la nuova farmacia comunale 9 di Azienda Farmacie e servizi spa in viale Ferraris, il viale che porta alla stazione di Sesto Fiorentino. Al taglio del nastro il vicesindaco Claudia Pecchioli che ha ricordato l’importanza di una nuova apertura delle farmacie comunali. “Per noi è un giorno importante questa farmacia è un servizio che diamo ai cittadini ma è anche un presidio che garantisce il diritto alla salute perchè qui non solo si acquistano farmaci, ma si viene anche a svolgere tutte le attività di prevenzione che consentono un accesso diverso al sistema sanitario. È la nona farmacia e un presidio capillare”. All’interno della farmacia, dove lavoreranno tre farmacisti, oltre a una vasta gamma di medicinali anche una serie di servizi. “Saranno attivati servizi di Holter cardiaco e pressorio, elettrocardiogramma – dice il direttore Giovanni Turco – crediamo siano molto importante per alleviare il servizio sanitario delle liste di attesa e le farmacie molto volentieri svolgono anche questo compito”. Come nelle altre farmacie è previsto il servizio Cup. La farmacia è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14. “Il punto in cui ha aperto la 9 – aggiunge l’amministratore unico Elena Campostrini – è una localizzazione che coinvolge un’ampia zona del territorio e siamo convinti che ci sarà una risposta”.