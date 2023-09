Inaugurato il centro diurno “Palestra domestica Asa”

CALENZANO – E’ stato inaugurato questa mattina il centro diurno di salute mentale “Palestra domestica di A.S.A”. Il centro si trova in via Firenze 12 nella palazzina che è stata sede della Polizia municipale. Il centro diurno di salute mentale è gestito dall’Associazione Sindromi Autistiche, mentre il Comune ha concesso in comodato d’uso gratuito i […]

CALENZANO – E’ stato inaugurato questa mattina il centro diurno di salute mentale “Palestra domestica di A.S.A”. Il centro si trova in via Firenze 12 nella palazzina che è stata sede della Polizia municipale.

Il centro diurno di salute mentale è gestito dall’Associazione Sindromi Autistiche, mentre il Comune ha concesso in comodato d’uso gratuito i locali e si è occupato dei lavori, con uno stanziamento di 27.500 euro oltre Iva. L’associazione ha firmato una convenzione con ASL Toscana centro e opera a servizio della zona sanitaria Fiorentina Nord Ovest.

Il nuovo centro specializzato per i disturbi dello spettro autistico, già in attività, ha una mensa, una cucina, due sale polifunzionali, una stanza per le terapie singole e un giardino per le attività motorie e sensoriali. Tutti gli ambienti sono distinti tra di loro da colori diversi che facilitano l’orientamento negli spazi.

“La scelta di ospitare il centro diurno A.S.A. nei locali di via Firenze – spiegano il sindaco Riccardo Prestini e l’assessore alle Politiche sociali Stefano Pelagatti – è nata in seguito a un confronto dell’associazione e dai bisogni degli utenti, che qui potranno trovare spazi adeguati, in una posizione centrale di Calenzano, in cui possano sentirsi coinvolti e stimolati e che darà loro occasione di percorsi di autonomia”.

La palestra domestica è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e ospiterà persone dagli 8 anni all’età adulta nello spettro autistico senza o con disabilità cognitiva, per un massimo di 30 utenti in carico al centro.

Il progetto promuove attività d’intervento, diagnosi, abilitazione/riabilitazione, di assistenza e di sostegno rivolte alle persone con disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo e ai loro familiari e si prefigge l’obiettivo a lungo termine di abilitare o riabilitare i beneficiari del progetto al massimo delle loro potenzialità, verso una vita il più possibile autonoma, inclusiva e attiva.

“Abbiamo approvato proprio recentemente una delibera regionale che è frutto di un confronto con il mondo dell’associazionismo sulle tematiche dell’autismo – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – perché vogliamo sapere interpretare queste realtà per poter offrire servizi che rispondano concretamente alle richieste e ai bisogni, dedicando professionalità specifiche. Progetti di utilità pubblica come questi sono esempi virtuosi e penso che la Toscana possa essere un esempio anche a livello nazionale”.

“L’obiettivo è che le persone con autismo – ha detto Marco Armellini, direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze Asl Toscana centro giovani e meno giovani, possano trovare il modo di esprimere il proprio potenziale, nella vita sociale, relazionale, lavorativa”.

“L’avvio di questo nuovo servizio – spiega la presidente della Società della Salute zona Fiorentina Nord ovest Camilla Sanquerin – è un passo importante nella direzione dell’integrazione sociosanitaria, su cui la Sds Fiorentina Nord ovest sta investendo molto: progetti che vedano l’intervento specialistico inserito in un legame forte con il territorio”.