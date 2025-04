Inaugurato il Coop.fi di via Palagetta. Tanti i clienti all’apertura delle porte

CAMPI BISENZIO – Ha aperto alle vendite questa mattina, mercoledì 2 aprile, il nuovo punto vendita Palagetta di Campi Bisenzio in via del Campo. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, la presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, il presidente del Consiglio di gestione Michele Palatresi, e la presidente della sezione soci […]

CAMPI BISENZIO – Ha aperto alle vendite questa mattina, mercoledì 2 aprile, il nuovo punto vendita Palagetta di Campi Bisenzio in via del Campo. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, la presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, il presidente del Consiglio di gestione Michele Palatresi, e la presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio Franca Frati. Tanti i soci e clienti presenti all’evento e che, all’apertura delle porte, hanno voluto inaugurare il punto vendita con i primi acquisti della giornata.

“L’apertura di un nuovo punto vendita qui a Campi Bisenzio ha per noi un valore particolarmente importante: dopo un periodo difficile per la comunità campigiana, questa inaugurazione è finalmente un momento di festa e un’occasione per dare continuità alla nostra storia e confermare il nostro presidio sociale su questo territorio. Con questa apertura rinnoviamo il nostro impegno a garantire beni e servizi alle migliori condizioni possibili, con prodotti buoni, sicuri e convenienti, in luogo a misura di cliente, in cui l’innovazione è al servizio dell’ambiente. Siamo felici di poter offrire ai tanti soci di questo territorio un nuovo servizio e un luogo di relazioni, socialità e opportunità messe a disposizione dalla sezione soci Coop di Campi Bisenzio. Alla direttrice e a tutti i lavoratori del punto vendita va il mio augurio di buon lavoro”, ha detto Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze

Per i primi giorni dopo la riapertura, il punto vendita propone a soci e clienti un’offerta dedicata che potenzia la convenienza tipica del Coop.fi: sul volantino promozionale dal 2 al 9 aprile, in evidenza un pacchetto di freschissimi con superprezzi in esclusiva solo al Coop.fi Palagetta. Inoltre, i soci che, dal 2 al 19 aprile attivano la Carta Spesa In presso il Coop.fi Palagetta, ricevono 3.500 punti* sulla carta socio. Fino al 13 aprile, inoltre, i soci avranno uno sconto del 10 per cento su tutta la spesa. Tra le offerte per l’apertura, dal 2 al 19 aprile, infine, aggiungendo un centesimo allo scontrino, si riceve una comoda borsa spesa riutilizzabile (massimo una per carta socio).