Inaugurato il murale ai giardini “2 Agosto 1980”

SESTO FIORENTINO – È stato inaugurato questo pomeriggio il murale ai giardini “2 Agosto 1980” alla Zambra. L’opera, a cura di Street Levels Gallery, è stata realizzata dall’artista James Vega insieme ad alcuni studenti e studentesse del Liceo Artistico di Sesto Fiorentino al termine di un percorso di formazione e partecipazione. “Questo intervento fa parte di un progetto che vuole animare e rendere vivi i quartieri – ha detto l’assessore alla cultura Jacopo Madau – Nell’ambito del progetto Rigenera abbiamo portato il teatro a Villa San Lorenzo, la musica al polo, eventi in piazza a Colonnata e in altre parti della città. Con questo murale non ci limitiamo a rendere più bello un giardin, ma a fare un’opera realmente condivisa con chi lo vive. Tutto il quartiere è stato coinvolto: i bambini per i quali l’artista aveva predisposto spazi per disegnare, ma anche più in generale i residenti, alcuni dei quali hanno dato indicazioni e suggerimenti, accolti dall’artista che poi ha modificato i bozzetti”. All’inaugurazione erano presenti l’assessore Madau, l’artista Vega e la presidente del consiglio Serena Sassolini, oltre ai rappresentanti di Asd Ausonia per il quale i giardini “2 Agosto 1980” sono significativi anche alla luce della staffetta che organizzano ogni anno in occasione dell’anniversario della strage. L’evento fa parte di (Ri)Genera, progetto realizzato con il sostegno finanziario dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana.