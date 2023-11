Inaugurato lo showroom di BiAuto con una donazione per Campi Bisenzio

SESTO FIORENTINO – E’ stato inaugurato in via San Morese lo showroom di BIAuto. Subito dopo l’apertura BIAuto e la famiglia Biancalani hanno avviato un progetto di solidarietà per gli alluvionati di Campi Bisenzio. Per tutti i tagliandi da ora al 31 dicembre devolveranno al Comune di Campi Bisenzio 2 euro. “Abbiamo preso la decisione […]

SESTO FIORENTINO – E’ stato inaugurato in via San Morese lo showroom di BIAuto. Subito dopo l’apertura BIAuto e la famiglia Biancalani hanno avviato un progetto di solidarietà per gli alluvionati di Campi Bisenzio. Per tutti i tagliandi da ora al 31 dicembre devolveranno al Comune di Campi Bisenzio 2 euro. “Abbiamo preso la decisione di aiutare tutte quelle persone che in questo momento stanno affrontando una prova difficile vedendo le proprie case e oggetti personali distrutti dall’alluvione che ha colpito il comune di Campi Bisenzio e altre zone della Piana – ha detto Dario Salvini, Brand Manager BiAuto – Un segno quello che vuole dare BiAuto di quanto sia importante non solo lavorare sul territorio, ma anche essere pronti a mettersi in gioco concretamente quando c’è da aiutare la cittadinanza o chi ci vive quotidianamente. Infatti, oltre a devolvere una quota dei tagliandi, BiAuto ha già effettuato una donazione.