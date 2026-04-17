Inaugurazione del Comitato elettorale per Damiano Sforzi sindaco

SESTO FIORENTINO – Anche se un po’ sottotono questa campagna elettorale, si annunciano in questo fine settimana l’apertura di alcuni comitati elettorali: quello di Ecolò sabato 18 aprile alle 17 in via Verdi 133, mentre sabato alle 11 il candidato sindaco Damiano Sforzi inaugurerà insieme a volontari e candidati di AVS Sesto Fiorentino, Movimento 5 Stelle Sesto Fiorentino, Pd Sesto Fiorentino e PerSesto la sede del proprio comitato elettorale in via Gramsci, 383 (accanto al Cinema Grotta). “L’apertura del comitato – commenta Damiano Sforzi – rappresenta un momento centrale della campagna elettorale: non solo un quartier generale operativo, ma uno spazio aperto al dialogo all’ascolto e alla costruzione condivisa del programma per la città che ci permetterà, ancora di più, di incontrare persone e organizzare attività fino al voto del 24 maggio”. Durante l’evento, Damiano Sforzi illustrerà le tappe principali del percorso verso le elezioni e i temi cardine della coalizione a suo sostegno. Sarà inoltre l’occasione per incontrare i rappresentanti della stampa per interviste e approfondimenti.