Inaugurazione nuovo Coop.Fi, la soddisfazione di Polistrade: “Intervento di qualità per assicurare nuovi servizi al territorio” 

CAMPI BISENZIO – Un’operazione completa, chiavi in mano: dalla vendita del terreno fino alla consegna dell’immobile. Polistrade Costruzioni Generali è stata fra i protagonisti della realizzazione del nuovo parco commerciale in zona Palagetta, una struttura di 5.000 metri quadrati, di cui l’azienda della famiglia Poli si è occupata a 360 gradi. Prima la vendita del terreno, poi la realizzazione dell’immobile e a seguire le opere impiantistiche e quelle di finitura. “Un lavoro iniziato nel luglio 2023 – si legge in una nota – e consegnato nei tempi concordati con la committenza. Non solo. Polistrade si è occupata anche della realizzazione dei 1.700 metri quadrati di immobile dove ha aperto il nuovo Euronics, senza dimenticare i 1.000 metri quadrati di lavori per il nuovo spazio in cui sorge la farmacia comunale Farmapiana e del nuovo bar pasticceria. Anche in questo caso un lavoro chiavi in mano”. L’azienda di Campi Bisenzio si è occupata anche della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione relative al nuovo parco commerciale.

“C’è grande soddisfazione nel vedere inaugurata la nuova area commerciale, che siamo sicuri sarà molto apprezzata dai cittadini, – commentano Daniele e Alfiero Poli di Polistrade – un lavoro di ampio respiro, molto importante, con committenti di prim’ordine, che fornisce nuovi servizi al territorio. Una prova sfidante per la nostra azienda, che si dimostra capace di lavori di alto livello, sia per il pubblico che per il privato, assicurando un supporto globale ai clienti dall’acquisizione dei terreni, alla progettazione, fino alla consegna degli immobili”.