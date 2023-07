“InCanto” a Villa San Lorenzo al Prato

SESTO FIORENTINO – Continua InCanto, la rassegna del canto di tradizione e di nuova espressività dell’Istituto Ernesto de Martino a Sesto Fiorentino. Domenica 9 luglio, alle 21.15, in collaborazione con l’Associazione “Avanti avanti…con Paolo”, una serata dedicata a Paolo Pietrangeli con la proiezione del documentario “Rosso Pietrangeli” di Paolo Di Nicola e il concerto di Alessio Lega, Guido Baldoni e Rocco Marchi che omaggeranno Paolo Pietrangeli. Cantautore, regista, scrittore, Paolo Pietrangeli, è una figura di grande importanza per la cultura e lo spettacolo in Italia, una delle voci che hanno maggiormente testimoniato l’impegno politico dei movimenti sociali e di protesta della fine degli anni Sessanta.

Nato a Roma nel 1945, figlio del regista (e critico) Antonio Pietrangeli, nel 1966 si unisce al Nuovo Canzoniere Italiano, partecipando a numerosi concerti, spesso a fianco, tra gli altri, di Giovanna Marini e Ivan Della Mea. Tantissimi sono i brani da lui firmati, alcuni dei quali sono diventati veri e propri “inni” il cui successo perdurerà negli anni a seguire: “Valle Giulia” e, soprattutto, “Contessa”, vera e propria colonna sonora del ’68 italiano, entrambe incise con la seconda voce di Giovanna Marini. In parallelo all’attività musicale si dedica al cinema, già nei primi anni ’70 è collabora con giganti del cinema italiano come Visconti e Fellini mentre nel ’77 firma “Porci con le ali”, tratto dal best seller di Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera e due anni dopo “I giorni cantati”. Con i suoi lavori racconta momenti importanti della storia italiana come i giorni di Genova con “Genova. Per noi” del 2001 e del Social Forum fiorentino. Sarà inoltre apprezzato anche come regista di alcuni programmi televisivi di grande popolarità.

In questa speciale serata sarà in concerto Alessio Lega, uno dei cantautori più conosciuti della sua generazione. Ha messo in scena centinaia di spettacoli, di performance, di conferenze/concerti sulla canzone d’autore mondiale e sulla musica popolare e d’impegno. Dopo un’assidua frequentazione col Nuovo Canzoniere Italiano, è considerato oggi il rappresentante più coerente del canto sociale, in bilico fra canzone d’autore e riproposizione dei repertori storici. Saranno con lui in questo omaggio a Paolo Pietrangeli, Guido Baldoni alla fisarmonica e Rocco Marchi alle tastiere e percussioni.