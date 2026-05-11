SESTO FIORENTINO – Prosegue sabato 16 maggio a Villa San Lorenzo con un doppio appuntamento, la trentunesima edizione di InCanto, la rassegna di canto e tradizione orale e di nuova espressività dell’Istituto Ernesto de Martino che nel 2026 celebra il suo sessantesimo anniversario. Alle 17.30, Claudia Bartoli presenta il suo libro “La rabbia, la dignità, il coraggio. Tre racconti sul lavoro”. Ne parleranno con l’autrice Alessio Giannanti (Archivi della Resistenza Fosdinovo), Stefano Arrighetti (Istituto Ernesto de Martino) e Alessandro Tapinassi (Collettivo di fabbrica ex Gkn). (ingresso libero). Alle 21.15, chiude la giornata il concerto di Banda POPolare dell’Emilia Rossa. (ingresso 5 euro).
InCanto: musica e libri a Villa San Lorenzo
SESTO FIORENTINO – Prosegue sabato 16 maggio a Villa San Lorenzo con un doppio appuntamento, la trentunesima edizione di InCanto, la rassegna di canto e tradizione orale e di nuova espressività dell’Istituto Ernesto de Martino che nel 2026 celebra il suo sessantesimo anniversario. Alle 17.30, Claudia Bartoli presenta il suo libro “La rabbia, la dignità, il coraggio. Tre racconti sul lavoro”. Ne parleranno […]