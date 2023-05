“InCanto” tra musica e libri a Villa San Lorenzo

SESTO FIORENTINO – Sabato 27 maggio, un nuovo appuntamento per la ventottesima edizione “InCanto – Rassegna del canto di tradizione orale e di nuova espressività in Italia” dell’Istituto Ernesto de Martino a Villa San Lorenzo. Alle 17 si terrà la presentazione del libro “Le barricate e il palazzo. Pietro Nenni e il socialismo italiano nel […]

SESTO FIORENTINO – Sabato 27 maggio, un nuovo appuntamento per la ventottesima edizione “InCanto – Rassegna del canto di tradizione orale e di nuova espressività in Italia” dell’Istituto Ernesto de Martino a Villa San Lorenzo. Alle 17 si terrà la presentazione del libro “Le barricate e il palazzo. Pietro Nenni e il socialismo italiano nel dialogo con Gianni Bosio”. Sarà presente l’autore Valerio Strinati insieme a Alessandro Portelli (Circolo Gianni Bosio di Roma) e Matteo Mazzoni (direttore Istituto Storico della Resistenza in Toscana).

Esponente della sinistra del PSI, Gianni Bosio – storico, editore, studioso di cultura popolare e tra i padri della storia orale in Italia – rimase per tutto l’arco della sua vita profondamente legato a Pietro Nenni, nel quale riconobbe una figura chiave della storia del socialismo italiano, punto di incontro tra la tradizione libertaria e sovversiva ottocentesca, la tensione autonomistica del socialismo del secondo dopoguerra e un realismo politico attento alle trasformazioni economiche e sociali in essere nel mondo contemporaneo. Malgrado le divergenze politiche, il rapporto tra i due personaggi non venne mai meno, come testimonia l’intervista inedita del 19 febbraio 1970 che è alla base di questo volume. L’intervista, vero e proprio excursus su alcune parti della biografia del leader del PSI, è integrata dal carteggio 1951-1971, dedicato prevalentemente all’attività delle Edizioni Avanti!, di cui Bosio fu protagonista e che è parte di una vicenda particolarmente originale nell’ambito della storia culturale della sinistra italiana. Il volume fa parte delle iniziative avviate dall’Istituto Ernesto de Martino in occasione del centesimo anniversario della nascita di Gianni Bosio (1923-2023). Valerio Strinati, già consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, si occupa di storia del socialismo e del movimento operaio italiano, nonché di storia delle istituzioni e di legislazione sociale. È autore di numerosi saggi di storia politica e sociale dell’Italia contemporanea.