Incappucciato e armato di katana in centro storico: fermato dalla Polizia locale

PRATO – Incappucciato e armato di una lunga katana nel centro storico. È arrivata con questa indicazione la segnalazione, venerdì pomeriggio, alla centrale operativa della Polizia locale. Immediatamente sono confluite sul posto quattro pattuglie, che hanno individuato l’uomo in compagnia di un’altra persona presso i giardini pubblici della Passerella. Alla vista degli agenti, entrambi si sono dati alla fuga in direzione del ponte Mercatale, dove uno dei due ha cercato di disfarsi dell’arma gettandola nel fiume. Il complice è riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce, mentre l’uomo è stato bloccato e identificato: si tratta di un cittadino nordafricano di 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Gli agenti, grazie a un tempestivo intervento, sono riusciti a recuperare la katana dall’alveo del fiume. Dalle successive verifiche è emerso che l’arma era stata rubata circa un’ora prima all’interno di un negozio della vicina piazza Mercatale. Il giovane è stato denunciato per furto e porto di arma in luogo pubblico, mentre la katana è stata restituita al legittimo proprietario, che si era nel frattempo recato presso gli uffici per sporgere denuncia.