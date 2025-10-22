Incendi seriali nel parco della Piana. Falchi “fatti gravi e inquietanti”

SESTO FIORENTINO – “I fatti denunciati da Legambiente sono gravi e inquietanti. Condividiamo l’allarme lanciato dall’associazione e chiederemo al Prefetto di convocare un Cosp sul Parco della Piana”. Lo afferma il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi. “La Querciola è un’area di proprietà comunale sulla quale abbiamo investito e continuiamo ad investire affinché possa essere […]

SESTO FIORENTINO – “I fatti denunciati da Legambiente sono gravi e inquietanti. Condividiamo l’allarme lanciato dall’associazione e chiederemo al Prefetto di convocare un Cosp sul Parco della Piana”. Lo afferma il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi. “La Querciola è un’area di proprietà comunale sulla quale abbiamo investito e continuiamo ad investire affinché possa essere conosciuta e fruita da tutta la comunità, uno scrigno di biodiversità che è l’embrione del Parco agricolo della Piana – spiega Falchi – Da molti anni, sulla base di una convenzione col Comune, essa è gestita da Legambiente che sta svolgendo un lavoro eccezionale riconosciuto da tutta la città. Gli incendi che si susseguono da quest’estate sono un fatto inquietante sul quale è necessario richiamare l’attenzione di tutte le istituzioni. Per questa ragione, intendo indirizzare al Prefetto la richiesta di una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicato, al fine di coordinare azioni e sforzi per individuare i responsabili di questi atti criminali”.