Incendio a San Donnino, Alia precisa: “Interessato il deposito di carta e cartone”

FIRENZE – In riferimento all’incendio di ieri pomeriggio a San Donnino, Plures Alia precisa che le fiamme hanno interessato un deposito di carta e cartone proveniente dalla raccolta effettuata sul territorio di Firenze. “Per la tipologia di materiale coinvolto, – spiegano da Alia – si esclude la presenza di emissioni pericolose. L’impianto è stato temporaneamente chiuso a scopo precauzionale per consentire le verifiche tecniche, che proseguiranno nella giornata di oggi: allo stato attuale non si evidenziano danni strutturali. Personale Plures Alia è stato presente sul posto e ha seguito le operazioni in coordinamento con i Vigili del fuoco”.