Incendio al Viper Theatre, Asl e Arpat invitano a tenere finestre chiuse ed evitare attività all’aperto

CAMPI BISENZIO – In seguito all’incendio che ha interessato l’edificio del teatro Viper di via Lombardia, Asl e Arpat “invitano gli abitanti delle zone limitrofe di Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano di mantenere le finestre delle proprie abitazioni chiuse e di evitare attività all’aperto per non esporsi ai fumi fino al termine delle attività di spegnimento”.

Sul posto, da ieri sera alle 21, i Vigili del fuoco della sede centrale del comando di Firenze, del distaccamento di Firenze Ovest, del distaccamento di Calenzano e di San Casciano in Val di Pesa, con il supporto di un autobotte dal comando di Prato: l’incendio, infatti, ha interessando la copertura dell’edificio. Presenti due squadre, due autoscale, tre autobotti, un carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di spegnimento. I Vigili del fuoco hanno inizialmente effettuato delle aperture sulla copertura per accedere agli strati di coibentazione, intervento molto complesso essendo un tetto ventilato, successivamente sono stati realizzati dei varchi dal basso verso l’alto per consentire di erogare acqua e schiuma per effettuare lo spegnimento. Sul posto è stato inoltre utilizzato un robot cingolato dotato monitor per erogare acqua. Nelle fasi iniziali presente la Polizia di Stato, la Polizia Locale, un’ambulanza a scopo precauzionale e personale della Protezione Civile del Comune di Firenze.