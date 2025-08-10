Incendio di sterpaglie nella zona di via del Pantano

SESTO FIORENTINO – È in corso lo spegnimento di un incendio nella zona di via del Pantano-via Perfetti Ricasoli. È scoppiato attorno alle 14.15 e ha coinvolto una serie di sterpaglie su più fronti con una conseguente colonna di fumo. Diverse le segnalazioni giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco che hanno inviato sul […]

SESTO FIORENTINO – È in corso lo spegnimento di un incendio nella zona di via del Pantano-via Perfetti Ricasoli. È scoppiato attorno alle 14.15 e ha coinvolto una serie di sterpaglie su più fronti con una conseguente colonna di fumo. Diverse le segnalazioni giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco che hanno inviato sul posto due squadre e un automezzo pesante fuoristrada. È stato richiesto anche l’intervento di squadre AIB della Regione Toscana.